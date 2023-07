Messstationen sollen Waldbrandgefahr minimieren

Seit Juni brannte es in Salzburgs Wäldern schon fünfmal, zuletzt am 19. Juli in Strobl/Wolfgangsee. Feuer im unwegsamen Waldbereich beschäftigten Floriani zuvor am Untersberg, in Lofer, Bischofshofen oder Zederhaus. Um in Salzburg dieser Gefahr entgegenwirken zu können, hat die Landesforstdirektion ein Pilotprojekt gestartet. Im Tennengau, auf der Postalm und am Karkogel in Abtenau, betreibt sie seit vergangenem Jahr sechs spezielle Messstationen.