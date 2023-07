Salzburger hoben noch Samstag ins Chaos ab

„Richtig sauer, nicht informiert worden zu sein“

Kamper hob den Infoservice von Reiseveranstalter Tui lobend hervor. Eine andere Salzburgerin indes versteht die Welt nicht mehr: „Wir sind noch am Samstag von Salzburg aus nach Rhodos geflogen. Von Tui hat uns keiner gewarnt. Im Flieger wurde durchgesagt, das Wetter auf der Insel sei spitze. Das ist Wahnsinn. Auf Rhodos ging es gleich in den Ort Rhodos in ein Ausweichhotel – in den Konferenzsaal im Keller.“ Im Hotel müssen sich Petra Stern (33), ihr Mann und Töchterlein Magdalena (3) mit einer anderen Familie seither ein Zimmer teilen. „Wir wollen einfach nur heim. Aber wie das geht, dazu erhalten wir gar keine Infos“, schäumt die Mutter aus Bürmoos.