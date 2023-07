Karrierehoch für Ofner, Thiem fällt weiter zurück!

Der Steirer Sebastian Ofner steht in der Woche vor dem Heim-Tennisturnier in Kitzbühel als 52. auf einem neuen Weltranglistenhoch. Die Top 50 nimmt der Båstad-Viertelfinalist diese Woche in Umag in Angriff. Sein Landsmann Dominic Thiem hingegen fiel durch sein Achtelfinal-Out von Gstaad um 18 Plätze auf den 112. Platz zurück.