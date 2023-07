Auf Badewetter folgen wieder Unwetter und Regen

Tirol bleibt wohl auch in dieser Woche nicht von Unwettern verschont. Wie der Wetterdienst UBIMET mitteilt, soll nach einem ruhigeren Wochenende die Gewittergefahr bereits ab Montag wieder deutlich zunehmen. Die Österreichische Unwetterzentrale (UWZ) warnt vor Unwettern mit schweren Sturm- bis Orkanböen. Bevor es soweit ist, soll es am Montag noch einmal heiß werden, mit Temperaturen bis zu 36 Grad. Turbulent und nass soll es dann auch am Dienstag werden. Bis Donnerstag kühlt es dann ordentlich ab.