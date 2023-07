Auch Autogramme vom Jedermann gibt’s gratis

Das Brauchtum spielt bei dem zweitägigen Gratis-Fest auch in diesem Jahr eine große Rolle. In der Innenstadt war das Programm am Samstag unter anderem gespickt mit Darbietungen der Böcksteiner Schwerttänzer und der Lessacher Alphornbläser. Sogar einen Film über die Prangerstutzenschützen, deren Geschichte und das Brauchtum gab es auf der Domfassade zu sehen. Mit der Reverenz der Salzburger Bürgergarde und dem Fackeltanz endete der gut besuchte Samstag.