Unfassbares Drama stoppt die Junioren Rundfahrt

Bei einer an und für sich ungefährlichen Abfahrt im Bereich Mistelbacher Berg kam der Sportler bei einer lang gezogenen Linkskurve aufs Bankett und hatte danach keine Chance. „Der Sturz passierte ganz ohne Fremdeinwirkung. Es hat ihn offenbar ausgehoben, das Rad nach links und ihn nach rechts. 70 Jahre fahren wir da schon, noch nie ist hier etwas passiert“, erzählt der sichtlich bestürzte Rad-Boss Paul Resch. Der Italiener wurde nach perfekt funktionierender Rettungskette danach ins Keplerklinikum geflogen. „Von den Ärzten hieß es, dass er lebensbedrohliche Verletzungen an Kopf und Lunge habe, es Überlebenschancen gäbe. In der Früh herrschte dann schreckliche Gewissheit“, sagt Resch.