FPÖ-Spesenaffäre: Rückkehr der „Unsichtbaren“

Können Sie sich noch an Ulrike Nittmann erinnern? Nein? Wie auch. Schon vor Jahren erhielt die einstige nicht amtsführende Stadträtin der FPÖ von uns den Namen „Die Unsichtbare“, weil es etwa im Sommer 2019 mit einer UFO-Sichtung in Wien mehr Kontakt mit Außerirdischen gab als mit der hoch bezahlten Politikerin. Die freiheitliche Geistererscheinung hatte in ihrem kompletten beruflichen Leben nur einmal mit einer Idee aufhorchen lassen – und die war Unsinn. Nittmann forderte eigene U-Bahn-Waggons nur für Frauen. Danach verschmolz sie wieder chamäleonhaft mit der Rathausmöblierung.