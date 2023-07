Kronprinzessin Elisabeth feierte in sonnigem Gelb

Am Freitag kam die belgische Königsfamilie in Brüssel zusammen, um die Thronbesteigung des Monarchen vor zehn Jahren zu feiern. Auch der gesundheitlich angeschlagene frühere König Albert II. und dessen Frau Königin Paola nahmen neben dem Königspaar und deren vier Kindern am traditionellen Te Deum in der Kathedrale der Saints Michel et Gudule teil.