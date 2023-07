Den Tarif online ändern macht den Strom billiger

Seit Anfang Juli bietet die Burgenland Energie einen neuen Stromtarif an. Der nennt sich „Optima 12 Unabhängig 2.0“. Um nun bei den Stromkosten sparen zu können, müssen die Vertragskunden aktiv werden und sich mit dem Anbieter in Verbindung setzen. Wer den Wechsel via Internet vollzieht, zahlt noch um ein paar Cent weniger für die Kilowattstunde – er kommt in den Genuss des sogenannten Digitalisierungsbonus.