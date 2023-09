Lüge per Mausklick: Die KI vergiftet den Wahlkampf

Noch nie war es so leicht, Wähler per Mausklick zu täuschen. Gefälschte Fotos, Videos, Tonaufnahmen - die Künstliche Intelligenz wird den kommenden Nationalratswahlkampf in Österreich vergiften. Um dem demokratiegefährdenden digitalen Treiben Einhalt zu bieten, fordert Peter Filzmaier eine Info-Offensive und einen Ehrenkodex für die Parteien.