Mikl-Leitner ortet einen „Ablenkungskampf“

„Es ist eine seltsame Entwicklung in unserem Land, wenn die breite Mehrheit der Bevölkerung laufend mit erhobenem Zeigefinger ermahnt wird, während Einzelne tun und lassen können, was sie wollen. Es ist eine seltsame Entwicklung, wenn genau jener ,Ablenkungskampf um Begrifflichkeiten‘, von dem gestern auf großer Bühne die Rede war, auf eben dieser Bühne selbsterfüllend fortgesetzt wird“, teilte Mikl-Leitner in einer schriftlichen Stellungnahme mit. Während seit Wochen „von manchen Kreisen“ das Wort „normal“ durchgekaut und in seine Einzelteile zerlegt werde, werde es vermieden, „darüber zu reden, worum es wirklich geht“, kritisierte die Landeschefin.