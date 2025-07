ÖGK-Zentralisierung schafft „lähmende Bürokratie“

„Länder wie Dänemark zeigen uns, dass es eine regionale Planung und Steuerung braucht. Dort gilt das Prinzip: Je wohnortnäher, desto mehr wird vor Ort entschieden“, plädiert die 43-Jährige dafür, dass Gesundheitsleistungen in der Stadt anders geplant werden müssen, als am Land. „Und das kann man nicht am Reißbrett von Wien aus entscheiden“, so Fedra-Machacek.