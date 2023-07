Tankstellen-Kassier von Räuber mit Messer bedroht

Am Mittwoch gegen 21.48 Uhr betrat ein Mann die Avia Tankstelle in der Linzer Pulvermühlstraße. Dort bedrohte er den Kassier - dieser bediente gerade eine Kundin - mit einem Messer. In oberösterreichischem Dialekt forderte er Bargeld, das ihm der Kassier in geringer Höhe auch übergab.