Henry Kissinger (100) traf Xi Jinping in China

Leichte Entspannung?

Zuvor hatte Kissinger Verteidigungsminister Li Shangfu und den chinesischen Spitzendiplomaten Wang Yi während seines Aufenthalts in China getroffen. Die Beziehungen zwischen den USA und China sind wegen verschiedener Streitpunkte angespannt. Die Regierung unter Joe Biden sieht in China die größte geopolitische Herausforderung und fährt einen harten Kurs. Chinas Regierung wiederum wirft den USA Hegemonialstreben vor. Da in den vergangenen Wochen gleich mehrere hochrangige US-Regierungsmitglieder nach Peking reisten, gehen Beobachterinnen und Beobachter jetzt von einer leichten Entspannung der Lage aus.