Oberösterreich: Gönn dir ’S Innviertel

Genuss ist eine runde Sache

Innviertler Knödel sind klein, schmecken aber umso großartiger. Gefüllt mit dem Feinsten, was die Region hergibt: knusprige Grammeln, butterzarter Surspeck oder auch vegetarisch, ist für jeden Geschmack etwas dabei. In Jenichls Knödelkuchl kann man sie selbst drehen. Dazu trinkt man Bier aus Oberösterreich. Die Dichte an Brauereien ist bundesweit einmalig. Seit 1645 wird beispielsweise bei Raschhofer in Altheim das „flüssige Gold“ im Kupferkessel gebraut - die Führung ein Erlebnis!