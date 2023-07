Letzte Generation: Transparent statt Klebe-Aktion

Zuletzt hatte die Letzte Generation aufsehenerregende Aktionswochen in Innsbruck und Wien durchgeführt und mit ihren Blockaden für heftige Kontroversen gesorgt. Mittwochabend wurde gar versucht, die Ankunft des Mercedes-Vorstandsvorsitzenden am Flughafen Wien-Schwechat zu stören. In Graz fand nach Ostern eine weitere Welle statt, seitdem gab es dort nur vereinzelte Proteste und Klebeaktionen.