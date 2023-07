Eskalation im Bus: Frau attackiert Fahrer in Tirol

Von Reutte kommend lenkte der Busfahrer (65) am Dienstag gegen 17.15 Uhr auf der Fernpassstraße B179 einen Bus Richtung Nasssereith, als bei der Haltestelle „Zugspitzblick“ in Biberwier ein weiblicher Fahrgast zustieg. 17 Minuten Verspätung hatte der Bus aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens - für die Frau wohl so unerträglich, dass sie eskalierte. Sie biss den Busfahrer in den rechten Arm, kratzte ihn an beiden Armen, packte ihn am Hals und zerriss ihm dabei das Hemd.