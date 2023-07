KAC schnappt sich Ex-NHL-Stürmer Jan Mursak

Nach Raphael Herburger ist Jan Mursak erst der zweite Neuzugang in diesem Sommer für den KAC. Aber der slowenische Mittelstürmer sollte einiges an Qualität mitbringen. Nach seiner NHL-Zeit bei Detroit hat er noch in den Topligen Russlands, der Schweiz und Schwedens gespielt. Dazu war er lange Sloweniens Kapitän im Nationalteam.