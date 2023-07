Müllanlage in Flammen: Feuerwehr im Großeinsatz

Großeinsatz für die Feuerwehren im Ennstal: In einer Müllanlage in Oberhaus (Bezirk Liezen) ist am Montag in den frühen Morgenstunden ein Brand ausgebrochen. Elf Wehren stehen im Einsatz, das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde zum Glück niemand.