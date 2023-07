Nach Unwetter: Zahlreiche Orte in Tirol ohne Strom

Derzeit ist die Stromversorgung nach wie vor in zahlreichen Gemeinden in Tirol unterbrochen - unter anderem im hinteren Ötztal, dem hinteren Pitztal und Bereichen in der Gemeinde Gerlos. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der TINETZ arbeiten unter Hochdruck an der Wiederherstellung der Stromversorgung. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann diese in Teilen des Ötztals aufgrund der vorliegenden Schäden jedoch jedenfalls erst am Mittwoch wieder hergestellt werden.