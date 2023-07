Tinder-Date brachte Geschäftsmann um 550.000 Euro

Treffen abgesagt

Bis Anfang Juli hatte der Mann dann sagenhafte 460.000 Euro an die Frau transferiert. Man wollte sich vor zwei Wochen dann treffen, am Tegernsee in Bayern. „Die Frau hat das Treffen dann aber kurzfristig abgesagt. Sie hat erzählt, dass ihr Bruder einen schweren Unfall gehabt hatte", so Gerald Sakoparnig, Leiter der Betrugsabteilung am Landeskriminalamt Oberösterreich zur “Krone".