Betrüger knöpften 82-Jähriger 50.000 Euro ab

Die Unbekannten, im konkreten Fall mindestens zwei, meldeten sich am Mittwoch telefonisch in unterschiedlichen Rollen bei der Vorarlbergerin, etwa als Rechtsanwalt. Deren Tochter sei in einen schweren Unfall verwickelt, für sie müsse nun eine Kaution geleistet werden. Sie überredeten die Frau zur Zahlung von 50.000 Euro. In weiteren Telefongesprächen versuchten die Unbekannten zudem, der Frau weitere 40.000 Euro herauszulocken, was aber misslang.