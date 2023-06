68-Jähriger überwies halbe Million an Betrüger

Betrugsmasche in Braunau - bitte melden!

Zuletzt sorgte auch ein anderer mutmaßlicher Betrugsfall in Oberösterreich für Aufsehen. Wie berichtet gaukelte eine 31-jährige Rumänin mehreren älteren Männern vor, Geld für eine dringende Operation zu brauchen. Mindestens 7750 Euro soll sich die Frau so erschlichen haben.