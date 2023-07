Anbieter gewechselt, dann war es tagelang dunkel

„Wir hatten drei Tage lang keinen Strom - und das mit einer sechsjährigen Tochter.“ Eine Familie aus dem Bezirk Baden versteht die Welt nicht mehr. Nach dem Wechsel des Energielieferanten war es nämlich plötzlich dunkel in ihrem Haus, in dem auch die Großeltern leben. Das Problem lag dabei am Dach der Familie.