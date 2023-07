Die Murszene lockt wieder mit Weltmusik

Finale mit Musik aus Burkina Faso

Mega-Stimme Maja Jaku und ihre Band läuten das dritte Wochenende mit den Nummern ihres jüngsten Albums „Soul Searching“ ein, am 4. August ist dann Gitarrist und Sänger Alex Miksch, der mit seiner Band Blues und Dialekt zusammenführt, am Zug. Und das Finale liegt dieses Mal in den Händen von Seydou Traoré, der mit seinem Ensemble Humantité die Musik aus seiner Heimat Burkina Faso mit Jazz, Folk und Latin mischt.