Der GAK präsentiert sich in neuer Wäsch´

In einer Woche startet Zweitligist GAK mit dem Cup-Spiel bei Regionalligist Bad Gleichenberg in die neue Saison. Am Samstag präsentierten die „Rotjacken“ bei einer Saisoneröffnungsfeier im Trainingszentrum Weinzödl die neuen Trikots. Der Test gegen Polissya Zhytomyr ging indes mit 1:4 verloren.