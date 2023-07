Wien: 53-Jähriger stach Mann Messer in die Brust

Schreckens-Szenen Freitagabend am Wiener Europaplatz: Ein 36-jähriger Mann war von einem Unbekannten mit einem Messer attackiert worden. Der 53-Jährige soll dem Opfer mit der Waffe in die Brust gestochen haben. Der Verdächtige wurde festgenommen. Zu zwei weiteren Messerangriffen wäre es beinahe auch in der Innenstadt und in Brigittenau gekommen - die Polizei konnte aber rechtzeitig einschreiten.