Messerstecherei: Frau attackierte zwei Jugendliche

Zeuge kassierte wegen Einmischung Schnittwunden

Nachdem ein 20-jähriger Zeuge beobachten konnte, wie die Frau auf die Jugendliche einstach, wollte er in das Geschehen einschreiten und die Streitparteien trennen. Dabei biss die Täterin den Zeugen. Er versuchte in weiterer Folge das Mädchen zu entwaffnen, wodurch er Schnittverletzungen an der Hand erlitt.