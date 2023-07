„Fresst Sch***e!“ Skandal kurz vor Frauen-WM

Kolumbien „respektiere“ die Abbruch-Entscheidung, hieß es in einer Stellungnahme. Doch nun sorgt ein Video, das Spielerin Daniela Caracas nach der Partie zeigt, für Wirbel. „Es sind halt nur ein paar Mädchen. Ein kleines Foul und die beschweren sich“, sagt die Verteidigerin von Espanyol Barcelona nach dem Spiel zu den Fans. Unschön: Kurz darauf folgt ihr Sager „Come mierda“, was so viel wie „Fresst Scheiße“ bedeutet. Der Ausruf kann auch als Ausdruck der Arroganz des Gegenübers gewertet werden.