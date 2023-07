AUA-Flüge von Wien nach Klagenfurt gestrichen

Betroffen davon sind die Flüge um 17.15 Uhr nach Wien und um 18.35 Uhr zurück nach Klagenfurt. Flogen früher die AUA-Maschinen täglich, heben die Jets künftig nur noch am Mittwoch, Freitag und am Sonntag ab. Der Flug am Donnerstag wird vorverlegt. Die Flugplanänderung begründen die AUA damit, dass mit dem bisherigen Flugplan die Weiterflüge für Geschäftsreisende äußerst unattraktiv gewesen wären.