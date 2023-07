Mann gab mit „Hasch-Fund“ vor Polizei Fersengeld

Weitere Zeugen geladen

Nun musste sich der junge Mann wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie versuchter schwerer Körperverletzung vor dem Gericht in St. Pölten verantworten. „Ich wollte keinen Schaden anrichten, ich habe nur versucht zu flüchten“, leugnet er jede Form der Gewaltbereitschaft. „Ich habe schon starke Zweifel an Ihrer Version mit der Drogentasche. Schließlich befand sich auch ihr Ausweis darin. Wollen Sie nicht wenigstens den Fußtritt eingestehen?“, so der Richter. Der Angeklagte schwieg jedoch beharrlich. Prozess vertagt.