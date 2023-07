Ungarn: Rekordstrafe wegen Homosexuellen-Comic

„Werbung“ für Homo- und Transsexualität verboten

Das besagte Gesetz verbietet aber „Werbung“ für Homo- und Transsexualität bzw. Geschlechtsumwandlungsoperationen, die sich an Jugendliche richtet. Dies betrifft auch Bücher oder Filme zu diesem Thema. Sie müssen mit dem Hinweis „Verboten für unter 18-Jährige“ versehen werden, Filme dürfen nicht mehr zu Hauptsendezeiten ausgestrahlt werden. In Buchhandlungen dürfen entsprechende Werke nicht in den Kinder- und Jugendabteilungen beworben werden. Zudem müssen sie in Folie verpackt sein, damit man in ihnen nicht blättern kann.