Prinz Christian wird von süßer Prinzessin umgarnt

Ansonsten spiegeln aber die Gesichtsausdrücke der beiden auf dem Foto schön die realen Gegensätze wider: Während Christian, wie bereits erwähnt, ein sportlicher Typ ist, eher zurückhaltend lebt und sich nicht auf Social-Media-Plattformen aufhält, zeigt sie gerne her, was sie hat. Auf ihrem Profil sieht man sie vor dem Eiffelturm, beim Feiern in Spanien und vor allem sieht man sie immer in teurer Kleidung und tipptopp gestylt. Bis auf das blaue Blut könnten die beiden Teenager also nicht unterschiedlicher sein, wie man aber so schön sagt, „Gegensätze ziehen sich an“, somit können Fans immer noch auf eine sich anbahnende Beziehung hoffen.