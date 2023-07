Euro stieg auf höchsten Stand seit Februar 2022

Am Freitag setzte der Euro seinen Aufwärtstrend der vergangenen Handelstage fort und erreichte den höchsten Stand seit fast anderthalb Jahren. Dies wurde hauptsächlich durch die Schwäche des US-Dollars verursacht, der aufgrund der Spekulationen über eine weniger starke Zinserhöhung in den USA gelitten hat. Am Morgen stieg der Euro auf 1,1243 US-Dollar, was zuletzt im Februar 2022 erreicht wurde.