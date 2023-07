Nordmazedonien: Musterschüler in der Krise

Schwierig macht die Mission das komplizierte Verhältnis zu Bulgarien. Sofia will sein Veto zur Annäherung Nordmazedoniens an die EU von der Anerkennung der bulgarischen Minderheit im Land abhängig machen. In Skopje fand die Verfassungsänderung jedoch noch keine Mehrheit. Laut Außenminister Bujar Osmani soll sie in wenigen Tagen aber dem Parlament vorgelegt werden. Solange Bulgarien umgekehrt der mazedonischen Minderheit im eigenen Land die Anerkennung verweigert, ist eine parlamentarische Absegnung unwahrscheinlich. Bulgarien blockiert seit 2020 die Aufnahme offizieller EU-Beitrittsgespräche mit Nordmazedonien. Sofia fordert von Skopje, bulgarische Wurzeln in der mazedonischen Sprache, Bevölkerung und Geschichte anzuerkennen.