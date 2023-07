Schildkröten-Eier an Urlauberstränden in Mallorca

Diese Woche gab das Palma Aquarium einen weiteren Fund bekannt. Am Montag habe man in der deutschen Urlauberhochburg Cala Millor 82 Eier gefunden und ausgegraben, die nach Beobachtung eines Badegastes bereits am vergangenen Freitag am Strand abgelegt worden waren. Mallorquinische Medien sprachen von einer „Sensation“. Fachleute vermuten inzwischen, dass das ungewöhnliche Phänomen mit dem vom Menschen verursachten Klimawandel zusammenhängt.