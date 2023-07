Wenn auch die Lacken nicht mehr ganz dicht sind...

Von 140 auf 30

Gab es früher rund 140 Lacken, sind es heute noch 30. Das Hauptproblem: Das Grundwasser fehlt. Das ist aber nötig, um eine Kapillarwirkung hervorzurufen, die Salz aus dem Grundwasser nach oben befördert und am Boden der Lacke „ausblühen“ lässt. Das dichtet einerseits den Lackenboden ab, und hält so, wenn es regnet, das Wasser in der Lacke. Andererseits ist es nötig, damit Salinenkrebschen entstehen, die wiederum eine wichtige Nahrung für die Vogelwelt sind. Fehlt das Grundwasser, sind die Lacken nicht mehr dicht. Das Wasser verschwindet, die Lacken verlanden und mit ihnen die tausenden Zugvögel.