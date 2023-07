Wie bringt man die Leute dazu, mehr zu arbeiten?

Schon jetzt plagt der Mangel an Arbeitskräften viele Betriebe, Kunden und Konsumenten. Doch bis 2030, und das ist nicht mehr lange, wird er sich auf bis zu 172.000 fehlende Arbeitskräfte alleine in Oberösterreich verdreifachen. Was tun, also? Eine Kernfrage, zum Beispiel: Wie bringt man die Leute, die noch da sind, dazu, dass sie wieder mehr arbeiten?