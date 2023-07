Junger Kamerad (16) als Feuerteufel unterwegs

Rund fünf Brandstiftungen gehen auf das Konto eines erst 16-jährigen Mostviertlers. Von Mitte Dezember bis Februar war der jugendliche Feuerteufel in Wieselburg unterwegs. Im Schutz der Dunkelheit und mit Kapuzenweste getarnt, steckte er einzelne Müllcontainer in Brand. Und das nur, um sie anschließend gemeinsam mit seinen Kameraden wieder zu löschen. Denn er war selbst Mitglied der freiwilligen Feuerwehr. Seit rund einem Jahr versah er seinen Dienst. „Ich wollte mit meinen Kameraden etwas unternehmen. Doch sie hatten nie Zeit. Meine Versuche, mich mit ihnen zu treffen, blieben erfolglos“, so der 16-Jährige. Dann sei er auf die „zündende Idee“ gekommen, mehrere Papiercontainer anzustecken.