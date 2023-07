US-General: „Werden Prigoschin nie wieder sehen“

Vier-Sterne-General Robert Abrams, der bis 2021 Befehlshaber der amerikanischen Truppen in Korea war, ist sich sicher, dass Prigoschin entweder bereits beseitigt wurde oder im Gefängnis sitzt. „Ich glaube nicht, dass er noch am Leben ist. Und wenn doch, dann befindet er sich in irgendeinem Gefängnis“, so der Amerikaner.