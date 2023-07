Russen-General Surowikin nach Meuterei im Abseits

Gemäß britischen Geheimdiensten gibt es weitere Hinweise darauf, dass der russische General Sergej Surowikin nach der Meuterei der Privatarmee Wagner zum Schweigen gebracht wurde. Sein Stellvertreter als Chef der russischen Luft- und Weltraumkräfte, Viktor Afsalow, trete immer stärker in die Öffentlichkeit, teilte das Verteidigungsministerium in London am Mittwoch mit.