Harald Glööckler wirft Fernseh-Team raus!

In der neuen Dokuserie „Herr Glööckler sucht das Glück“ lässt sich Paradiesvogel und Designer Harald Glööckler (58) beim Start in seinen neuen Lebensabschnitt begleiten. Nun geriet er in eine Situation, in der er sich gezwungen sah, das gesamte Dreh-Team aus seiner Wohnung zu schmeißen!