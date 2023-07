Microsoft-Übernahmekampf um Activision geht weiter

Zugeständnisse gehen Briten nicht weit genug

Anders als ihre Kollegen in der EU hatten die britischen Wettbewerbshüter die bisherigen Zugeständnisse von Microsoft als nicht ausreichend betrachtet. Der Softwareriese hatte unter anderem die Vergabe langjähriger Lizenzen für den Activision-Spieleklassiker „Call of Duty“ an Konkurrenten wie Sony oder Nintendo angeboten. Die Aussagen im US-Kartellverfahren schwächten die Argumentationskette der CMA, sagte Joost Van Dreunen, Dozent an der Stern School of Business der New York University.