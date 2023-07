Schnittige Pensionistin: Kein Thujen-Massaker!

Für das Landesgericht in Eisenstadt ist seit nunmehr drei Verhandlungen klar, wer der, die oder das Attentäter - um der modernen Sprache gerecht zu werden - ist. Aber: „Mein Gesundheitszustand lässt es nicht zu, dass ich so etwas tun könnte“, sagte die 72-Jährige, die in Donnerskirchen die Smaragdthujen des Nachbarn zurückgestutzt haben soll, um den Einsatzfahrzeugen möglichst freie Zufahrt zu ermöglichen.