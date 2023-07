Hitzewelle bringt bis zu 48 Grad in Italien

Griechenland vor Hitzewelle

Auch Griechenland steht vor der ersten großen Hitzewelle des Jahres. Ab Freitag sollen die Temperaturen in weiten Teilen des Landes auf über 40 Grad steigen. In der Hauptstadt Athen könnten am Samstag Höchsttemperaturen von bis zu 45 Grad erreicht werden, wie der Wetterdienst des Landes am Dienstag mitteilte. Die Behörden mahnen Einwohner und Touristen zur Vorsicht und empfehlen, starke körperliche Belastungen zu vermeiden.