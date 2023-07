Blut, Schweiß und Tränen sind das Paradies

PLTD-neue musikalische Identität in der Pandemie

Kennen Sie „Paradise LTD“ (limited)? Diese Frage ist wahrscheinlich nicht ganz so peinlich, denn die Metamorphose von Florian und Felix hin zu diesem neuen Projekt geschah in der Pandemiezeit. „Wir waren zwar im Mantel der Top-Labels erfolgreich, unsere Kreativität war allerdings ziemlich eingeschränkt“, repliziert Felix Brunhuber. Die neue Kunstfigur „Paradise Limited (LTD)“ sollte im Umkehrschluss die unlimitierte Zukunft symbolisieren. Weg vom einengenden Haifischbecken der Major-Deals hin zu Unabhängigkeit mit dem eigenen Label. Und die Studios in der Tiroler „Wildnis“ zogen zusehends städtische Stars an. So entstand etwa der Part von „Apache 207“ im deutschen Megahit „Komet“ (mit Udo Lindenberg) in Nassereith. Auch für die beiden entstand etwas individuell Großes: Ihr erstes Album „Blood, Sweat & Tears“. Florian Fellier: „Der Name ist sinnbildlich. Das Album mit den 20 Songs entstand aus 85 Kompositionen, wir haben hart dafür gearbeitet.“ Es sei ein Amalgam aus Nostalgie, futuristischen Pop-Chords und esoterischen Underground-Beats, aber auch eine Zeitreise in die Achtziger und zugleich in die Zukunft. Songwriter, die schon für Ariana Grande, Jannet Jackson, J. Cole oder Chris Brow tätig waren, brachten über Videocalls internationales Flair ein.