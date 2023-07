Nach Gluthitze drohen schwere Unwetter in Tirol

Da brodelt sich was zusammen! Aufgrund einer heranziehenden Kaltfront ist nach derzeitigen Prognosen in der Nacht auf Mittwoch bis Donnerstagfrüh und vor allem im Verlauf des Mittwochnachmittags in ganz Tirol mit heftigen Gewittern, Sturmböen von bis zu 120 km/h und Starkregen zu rechnen. Vonseiten der GeoSphere Austria wurde die Warnstufe „Orange“ ausgegeben - die zweithöchste Warnstufe der vierstufigen Skala.