Gesuchter Vergewaltiger wurde in Linz geschnappt

Die Polizei hat Montagmorgen in Linz einen mutmaßlichen Vergewaltiger festgenommen, der Mann sitzt bereits in der Justizanstalt Linz. Der 25-jährige soll vor drei Jahren in Linz eine Obdachlose vergewaltigt haben. Ein weiteres Opfer ist offenbar eine junge Frau, die heuer im Juni im Umfeld eines Festivals in Prag sexuell missbraucht wurde.