16 Kilo Opium in Koffer versteckt - Trio gefasst

Mit über 16 Kilo Opium im Gepäck sind drei Männer am Wiener Hauptbahnhof festgenommen worden. Die Verdächtigen hatten die Drogen aus Teheran über den Flughafen Wien eingeführt. Die Ware soll einen Straßenverkehrswert von etwa 180.000 Euro haben, so die Polizei am Dienstag.