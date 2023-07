28 Tiroler Gemeinden fordern Tempo 30 ohne Hürden

Zwei Drittel der Verkehrsunfälle mit Personenschaden passieren in Tirol im Ortsgebiet. Doch die Gemeinden können aufgrund gesetzlicher Vorgaben nur sehr schwer ein Tempolimit einführen. Die Mobilitätsorganisation VCÖ will mit Unterstützung von Gemeinden in ganz Österreich eine Reform der Straßenverkehrsordnung erwirken.